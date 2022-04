Nola: «L’ennesimo documento che nasce già vecchio»

CAMPOBASSO. «Il Consiglio regionale ha licenziato l’ennesimo atto senza condividerne a monte gli intenti con l’Assise: l’ennesimo documento che nasce già vecchio».

Lo afferma il consigliere regionale del M5S Vittorio Nola.

«Eppure parliamo di un atto cruciale per il domani del Molise: la Programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027.

Un testo di indirizzo strategico in tema di finanziamenti per oltre 400 milioni di euro in arrivo dall’Europa. Insomma, un testo che dovrebbe parlare di futuro, ma che invece resta fortemente ancorato al passato. Da una parte per mancanza di chiarezza, dall’altra perché ancora una volta il Consiglio regionale non è stato coinvolto in alcuna fase di confronto prima della stesura del Programma in questione, di cui tra l’altro non si conoscono le complementarietà con il Pnrr e con fondi del Cis.

Intanto resta sullo sfondo l’evoluzione di scenario dovuto agli impatti energetici causati dalla guerra in corso in Ucraina. Stando a quanto mi risulta, infatti, tutti i programmi di finanziamenti europei sono in fase di revisione. Licenziare questo documento, oggi, è quindi l’ennesima dimostrazione di quanto questa maggioranza sia scollegata dalla realtà.

Ma alla nostra terra serve con urgenza recuperare attrattività per le multinazionali e le grandi realtà imprenditoriali. Al momento ne abbiamo solo due: Stellantis e Unilever. Le tecnologie e i mercati, però, corrono. E non sono chiari gli impatti di tali mutamenti su occupazione diretta e indiretta, ma anche sugli orizzonti formativi per le nostre maestranze.

Mi sarebbe piaciuto che il Consiglio potesse approfondire questi temi proprio in sede di stesura di tale documento. Così non è stato: un’altra importante occasione persa dal centrodestra per fare qualcosa di utile per il Molise e per i molisani».