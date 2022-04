Un aiuto concreto a 250 bambini orfani dell'Ucraina

TERMOLI. "La missione continua". E' quella dell'associazione Apolonia, presieduta dalla lodevole Dagmara Sobolewska.

«Un mese fa la cittadinanza molisana ha raccolto presso i locali della Chiesa della Madonna del Carmelo i beni di prima necessità PER IL POPOLO UCRAINO.

Dagmara Sobolewska, presidentessa dell’associazione “Apolonia”, proprio in questi giorni ha condiviso con la redazione le foto e il video della consegna dei suddetti beni PRESSO L'ORFANOTROFIO DI LEOPOLI.

La missione non finisce qui...

il giorno 15 di marzo 2022, la presidentessa di "Apolonia" ha ricevuto la lettera ufficiale da parte del Presidente del Voivodato di Pomerania in Polonia, chiedendo un aiuto per 250 orfani Ucraini, ospiti presso le strutture ricettive a Ustka, la località affacciata sul Mar Baltico. Dagmara Sobolewska insieme a Iwona Popczak, Ambasciatrice della cultura polacca in Italia e Patrizia Daidone, presidente dell'UNICEF Bolzano, hanno preso al cuore la richiesta.

La loro richiesta è rivolta a tutti coloro che vorranno dare un aiuto concreto per soddisfare in piccola parte i bisogni di questi sfortunati ragazzini.

In occasione della Festa Internazionale del Bambino, molto sentita e festeggiata il 1° giugno in Polonia, la presidente della associazione Apolonia, assieme alle SOCIE SOPRANNOMINATE, vorrebbe portare personalmente i pacchetti regalo per ogni BAMBINO.

QUESTA missione È STATA CHIAMATA "GIRASOLE", E HA COME OBIETTIVO DONARE un raggio di sole a ogni bimbo. Girasole, inoltre è un fiore simbolico dell'Ucraina.

Unendo le forze si può realizzare delle cose meravigliose. Chiediamo per tale una donazione, anche piccolissima, affinché in questo momento drammatico, gli orfani possano trovare un sollievo e sorriso, grazie allo scarto del regalino che vogliamo donare con amore. Perché è proprio l’amore sta guidando questa raccolta benefica.

(CON I SOLDI RACCOLTI VERRANNO ACQUISTATE LE SCARPE, LA BIANCHERIA ecc. eliminando in questo modo superfluo prezzo della spedizione).

I bambini sono di età tra 0 a 18 anni, hanno bisogno di scarpe estive, biancheria intima, costumi da bagno, piccoli souvenir. Visto che in questa "Missione GIRASOLE" vorremmo donare un pacchetto regalo ad ogni bambino, cortesemente vi chiediamo di donare le cose nuove.

Chi volesse volontariamente partecipare al progetto si trasmette il conto corrente per la donazione:

IBAN:IT-85/N/08968/41130/000130190685

Causale: Donazione Orfani Ucraini - Ustka

In ogni pacchetto ci piacerebbe che i bimbi trovassero elencati doni:

- sandali

- telo mare con costumino da bagno

- sacchettino mare

- borsellino con lo spazzolino, dentifricio, ferrettini e spazzola per i capelli, pettini

- dolci, palloncini, piccoli gadget.

Per ulteriori informazioni potete contattarci personalmente:

Dagmara Sobolewska, cell.345 9140329

Iwona Popczak, cell.338 8961288

Cogliendo l'occasione alcuni ragazzi della Scuola di Cultura e Lingua Polacca di Termoli presso "Apolonia" vi inviano un uovo simbolico, questo anno dipinto solo di due colori. Un piccolo, significativo augurio a tutti di trascorrere Serena Pasqua di Pace!»

Galleria fotografica