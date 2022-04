Il liceo Jacovitti ricorda l'architetto Panfilo Di Paolo e gli dedica l'aula magna

TERMOLI. Il liceo artistico Jacovitti non dimentica il suo storico vicepreside, l’architetto Panfilo Di Paolo, scomparso alla fine del 2020, raggiungendo in cielo l’amato figlio Giuseppe Marco e la sua compagna di vita, Dora. Sabato scorso, 9 aprile, nel plesso di via Corsica, che fa parte dell’istituto Majorana, gli è stata dedicata l’aula magna.

Alla presenza del fratello Domenico, che ne ha ricordato le qualità umane e professionale, come docente e come professionista, della nipote Mariapia, nonché dei rappresentanti dell’associazione GMDP-Design for Life (www.designforlife.it), creata da un gruppo di amici e dall'architetto Panfilo di Paolo in memoria di Giuseppe Marco di Paolo, mancato nel 2014 in giovane età, Massimo Paolitto, Anna Bernini e Marco Ramon, nonché del vicepreside Nino Barone e della dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso, è stata scoperta la targa all’ingresso della stessa aula magna.





Momento culminante di una celebrazione in cui è stata ricordata la figura del professore-architetto Panfilo Di Paolo, dove l’emozione e la commozione non sono mancati. Sì, perché la sua opera ha permesso di far acquistare nel tempo quell’autonomia territoriale, che ha fruttato poi la sinergia con l’allora liceo Classico, sganciandosi dal capoluogo, contribuendo alla crescita del liceo artistico, poi divenuto “Jacovitti”. Già nello scorso luglio c’era stata una prima iniziativa, con l’associazione a donare tablet e notebook di ultima generazione.

