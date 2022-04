Isola ecologica transennata, i residenti: quando verrà sistemata la recinzione?

TERMOLI. L'incuria frutto del degrado. A Termoli, in pieno centro, si vede anche questo. Una corda invernale piuttosto fastidiosa, col vento che ha spazzato spesso la costa, ha causato anche situazioni come quella in via XX settembre e via Duca degli Abruzzi.

La famigerata isola ecologica, su cui l'amministrazione comunale di Termoli è dovuta correre ai ripari, poiché l'inciviltà regnava sovrana, facendola assomigliare più a una discarica fronte stazione (biglietto da visita meraviglioso), transennandola e chiudendola per evitare l'accumulo di buste, vede la recinzione ormai in balia delle intemperie.

A segnalarcela sono stati gli stessi residenti di via XX settembre, che lamentano questo stato di cose. La recinzione è presente lì dalla scorsa estate.

E' il secondo esempio di isola ecologica a scomparsa che non ha centrato il suo scopo, dopo quella del porto, di gestione regionale.

L'appello e l'esortazione è quella di sistemarla al più presto.

