“Conoscere per proteggersi”, come difendersi dalla violenza economica

CAMPOBASSO. Grande successo per l’incontro pubblico promosso dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino in collaborazione con la filiale di Campobasso della Banca d’Italia per presentare la Guida “Conoscere per proteggersi”, elaborata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato, allo scopo di fornire alle donne vittime di violenza economica gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la loro partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere.

La conoscenza è infatti senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi. L’inconsapevolezza e l’incompetenza vengono spesso sfruttate per compiere prevaricazioni e violenze, che non sono solo fisiche, ma anche economiche, verso le persone più deboli, tra le quali spesso vi sono le donne.

Ecco allora che diventa importante conoscere per proteggersi e poter disporre di una “cassetta di informazioni e competenze”, che contenga gli strumenti adeguati ad affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo.

L'incontro, che ha avuto luogo giovedì scorso, 7 aprile, è stato promosso dal Consiglio Notarile di Campobasso e dalla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia ed è stato moderato dal notaio Claudia Oliva.

Il Presidente del Consiglio Notarile, notaio Ottavio De Paola, ha sottolineato l'importanza della consulenza del notaio al fine di prevenire la violenza economica e soprattutto ha sottolineato quanto sia importante affidarsi al notaio sin dalla fase delle trattative.

Il giudice del Tribunale di Campobasso dottoressa Roberta D'Onofrio ha trattato della violenza economica soprattutto sotto il profilo penalistico e ha sottolineato l'importanza, in questa materia, di creare una rete, una collaborazione tra varie figure, associazioni ed istituzioni.

Le rappresentanti delle associazioni hanno parlato di alcune esperienze in tema di violenza economica di loro assistite e hanno illustrato le attività sociali a tutela delle vittime di violenza economica.

Il notaio Maria Ceniccola ha sottolineato l'importanza dell'informazione nel processo di affrancamento dalla violenza economica e l'importanza delle associazioni come veicolo di trasporto delle informazioni messe a disposizione dal Notariato e da Banca d'Italia - soggetti accomunati dal carattere della imparzialità - al fine di farle pervenire laddove maggiormente necessitano e laddove difficilmente arriverebbero in assenza di tale veicolo. Ha poi illustrato il contenuto della guida "Conoscere per proteggersi" elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato, soffermandosi in particolare sugli istituti di tutela rinvenibili nell'ambito del diritto di famiglia, tenuto conto del fatto che la violenza economica si manifesta principalmente in ambito familiare e più spiccatamente all'interno del rapporto di coppia.

Per Banca d'Italia sono intervenuti il Direttore della filiale di Campobasso, Marcello Malamisura e la vice direttrice dottoressa Angela Parrella. Quest'ultima nel suo intervento ha illustrato nel dettaglio un'indagine svolta nel 2020 in ambito Ocse sull'Alfabetizzazione e le Competenze Finanziarie degli italiani, indagine basata fondamentalmente su tre aspetti: le conoscenze, i comportamenti e le attitudini, indagine che ha confermato che le donne rispetto agli uomini sono meno alfabetizzate in materia economico-finanziaria. La stessa ha dato consigli pratici sull'uso di alcuni strumenti finanziari.

Per il Comune di Campobasso sono intervenuti il sindaco, Roberto Gravina e l'assessora alle pari opportunità Paola Felice. Il Sindaco ha sottolineato l'importanza della conoscenza in questo campo, sottolineando che la conoscenza, unita al necessario aiuto delle istituzioni, degli enti preposti e delle associazioni, che devono far fronte comune, svolge un fondamentale ruolo contro le prevaricazioni e violenze ai danni delle persone deboli, tra le quali spesso si trovano le donne.

Galleria fotografica