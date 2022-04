Parole, parole, parole: i presidenti cantano come Mina (ma sono stonati)

Quando i presidenti cominciarono ad essere ripresi dalle Tv locali, i telespettatori pensarono: "Toh', quello è lui? Ma allora lo conoscevamo già!". Più tardi, mentre scorrevano gli anni, il 'capintesta' riuscì ad intrufolarsi davanti a tante telecamere, prendendo a comparire non solo sullo sfondo quand'anche in primo piano. Infine, iniziò col far capolino in interviste varie, talvolta producendosi persino con riferimento a vicende di carattere nazionale. La gente cominciò a convincersi ch'egli fosse l'uomo più adatto al momento; ed ora i tanti giornalisti acquiescenti, a fronte delle sue presenze (mute o sognanti che siano), sembrano essergli grati per non ritrovarsi più in fondo, quanto piuttosto davanti ad una telecamera. Oggi gli occhi presidenziali sono più contenuti; ma questo non dà un'aria addormentata. Conferisce piuttosto lo sguardo di chi ritenga fermamente di essere ben sveglio, sicuramente 'profondo' in certuni suoi salti della quaglia, dall'una all'altra parte dello schieramento.

Quelli più 'stagionati' tra i vari Presidenti ritengono di potere accedere tranquillamente al Parlamento, ad onta dell'ambiente cittadino in cui abbiano pescato, avendo imparato a battere la lingua a ritmo, autoproclamandosi interprete del verbo di questo o di quell'altro 'nazionale'. Purtroppo di tali uomini oramai si conosce troppo; su come sappiano amministrare spesso ben poco.

"Voglio diventare Presidente", confessò un dì - a sé stesso - uno dei tanti. Si sentiva stanco di vagare inutilmente, da un banco all'altro, pure perché era proprio quest'inconveniente a costituire una ragione sufficiente per mutare destino. Desiderava fare il suo ingresso, nei vari luoghi, sotto archi di trionfo, tra bandiere variopinte e fiori colorati. Gli interessava solo di apparire un 'piacione' perché - atteggiandosi a 'tiranno' - non avrebbe mai potuto conquistare l'affetto della gente. Tutto previo utilizzo di vuote parole che si rivelano sempre le più producenti. "Devo imparare a parlare proprio come un candidato veterano". E così, per buona parte delle sue giornate, attingeva dal suo repertorio le parole appropriate per un discorso di tipo presidenziale. Ma lo sforzo si rivelò immàne.

Accortamente seppe scartare le parole aspre e quelle secche o troppo fiorite, evitando di usare quelle stinte dall'uso e quelle che offrivano promesse improbabili o carenti di verità; imparò a mettere da parte le frasi confuse, utilizzando solo quei termini capaci di toccare con certezza il pensiero dei suoi elettori e l'intuizione delle donne. Infine lesse a sé stesso la 'pappardella' che aveva approntata, modulandone i toni ad alta voce; ed immaginò l'emozione che avrebbe potuto far nascere sul volto dei tanti. Pensò che un sentimento del genere brillasse d'entusiasmo in chiunque avesse avuto l'avventura di ascoltarlo, e fu sicuro che la poltrona presidenziale sarebbe riuscita sua, senza ombra alcuna di dubbio. "Se dopo di averla sentita tre volte - pensò - persino i diciottenni se ne siano restati a bocca aperta, ciò vorrà dire che questa roba funziona davvero".

Nelle settimane della vigilia pronunciò quel discorso più volte, con sempre maggiore convinzione, e finì col credervi egli stesso; prese a percorrere il territorio in ogni direzione, entrando nelle varie comunità, sempre con quella sua aria trionfale, e finì per convincere gli elettori a votare per lui. Mentre parlava, il raggruppamento del suo seguito distribuiva caramelle; e lui stesso, terminata l'arringa, ordinava di esplodere i petardi colorati con cui si era accompagnato. Alla fine - potenza delle parole (ma non dei fatti) - divenne l'uomo politico più popolare del momento: un fenomeno mai visto, al punto che la Stampa si occupò di lui sinché accorsero anche i giornalisti nazionali al solo scopo di illuminare un così illustre fenomeno. Ne ripeterono le frasi e crebbe, ancora di più, il numero dei suoi seguaci e dei suoi nemici (almeno sino alla prossima competizione).

Claudio de Luca