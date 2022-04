Bit, Chimisso (Pd): "Molise riparta da prodotti della terra per farsi conoscere all'estero"

TERMOLI. Dopo due anni di assenza e un’edizione in remoto a causa dell’emergenza Covid-19, il Molise è tornato protagonista alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. E l’ha fatto mettendo in mostra le sue bellezze e le caratteristiche che nelle ultime estati lo hanno reso noto e amato dai turisti.

“E’ proprio su questo che bisogna puntare per mettere il turbo alle prospettive turistiche della nostra regione”, afferma la segretaria del circolo del Pd, Maria Chimisso.

“Il Molise è una regione magica, che può vantare paesi caratteristici, borghi incantati e paesaggi da favola sia in collina che al mare.

L’edizione di quest’anno della Bit ha messo in evidenza quanto sostengo da tempo: le persone cercano esperienze e momenti da ricordare.

Non bisogna, infatti, dimenticare che l’Italia affonda le sue radici in una autentica cultura immateriale fatta di tradizioni e di rituali tramandati di generazione in generazione.

Sono loro ad affascinare non solo i turisti stranieri ma anche quelli italiani. A chi non è mai capitato, viaggiando, di restare estasiati ed incantati davanti ai racconti del tempo che fu? Chi di noi non ha mai desiderato di visitare un luogo perché ne ha letto i racconti sui libri e i giornali?

E il Molise può offrire tutto questo anche e soprattutto attraverso il turismo enogastronomico. Lo ha affermato anche l’assessore regionale della Lombardia: i turisti arrivano la prima volta nella loro regione per la moda, lo spettacolo, il design e la cultura ma tornano per l’enogastronomia e per i prodotti.

In Molise abbiamo delle specialità eccezionali, che ci invidia tutta Italia. Dai prodotti del mare a quelli della montagna, è la nostra tradizione che può diventare un volano per lo sviluppo economico della regione.

Bisogna recuperare la forza dalle storiche piccole e medio imprese. Non è pensabile rinunciare all’industria, ma accanto al processo di sviluppo industriale deve esserci lo sviluppo del settore turistico.

C’è bisogno che il turismo faccia riferimento alle fonti inesauribili delle tradizioni culturali. L’Italia, il Molise e anche Termoli hanno tanto da insegnare al mondo e ci vuole

una nuova consapevolezza che il rilancio dell’economia deve passare anche attraverso il turismo e l’enogastronomia”.