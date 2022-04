Gimbe: lenta discesa dei contagi, peggiora il Molise. Flop quarta dose

TERMOLI. Nell'ultima settimana in pieno stato di emergenza sanitaria, il monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi), somministrazioni di vaccini, coperture, nuovi vaccinati, persone non vaccinate, fascia 5-11, terza e quarta dose, efficacia.

In dettaglio il monitoraggio analizza il trend settimanale dei nuovi casi, dei decessi, dei casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi e terapie intensive; i nuovi casi; il numero di tamponi settimanali; il tasso di positività a tamponi; il trend dei ricoverati con sintomi e in terapia intensiva; le percentuali di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva da parte di pazienti COVID-19; gli ingressi giornalieri in terapia intensiva; la popolazione vaccinata; le coperture vaccinali per fasce d’età; il trend di nuovi vaccinati 5-11, 12-49 e Over50; i nuovi vaccinati per fascia d’età nella settimana 6-12 aprile; le persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino e con il numero di guariti da meno di 180 giorni suddivise per fasce d’età; il tasso di copertura vaccinale nella fascia 5-11; il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi; le persone che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino per fascia d’età e i guariti da meno di 120 giorni; il tasso di copertura vaccinale delle quarte dosi; l’incidenza per milione di persone vaccinate con ciclo completo vs non vaccinate; indicatori regionali nella settimana 6-12 aprile; i nuovi casi nell’ultima settimana suddivisi per provincia.

In Molise:

· nella settimana 6-12 aprile si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2702) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-12,2%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (17%) in terapia intensiva (7,7%) occupati da pazienti COVID-19;

· la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 85,7% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,6%) solo con prima dose;

· il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 85,1% (media Italia 83,7%).

· il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 1,1% (media Italia 8,9%).

· la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 45,6% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 3,6%) solo con prima dose;

· L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia:

o Campobasso 829 (-9,7% rispetto alla settimana precedente)

o Isernia 705 (-12,9% rispetto alla settimana precedente)