Termoli per l’Ucraina: arrivato a Chorzow il tir carico di generi alimentari

TERMOLI-CHORZOW. E’ giunto a Chorzow il tir con gli aiuti umanitari e tutti i beni raccolti con l’iniziativa ”Termoli per l’Ucraina”.

L’iniziativa voluta dal Comune di Termoli ha visto la solidarietà di cittadini e associazioni di volontariato che si sono impegnati nella raccolta.

Oggi con un video la città di Chorzow ringrazia l’amministrazione comunale di Termoli, i cittadini, le associazioni e tutti coloro che si sono adoperati per la gara di solidarietà. Parte dei beni giunti in Polonia a Chorzow saranno destinati anche alla città di Tarnopol in Ucraina con la quale e’ gemellata la città polacca

Galleria fotografica