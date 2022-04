Chieuti al lavoro su altre 17 prescrizioni, martedì di Pasqua ci sarà l'editto

CHIEUTI. Il sindaco di Chieuti Diego Iacono, alle ore 14.15 ha parlato in diretta a tutti i cittadini. Le prime informazioni riguardano la situazione covid, che vede Chieuti con un numero di positivi pari a 13; la situazione appare sotto controllo. Gli altri argomenti trattati hanno riguardato il parco giochi comunale e la zona di Chieuti interessata dalla frana.

La notizia forse più importante per tutti i cittadini di Chieuti, che aspettavano con ansia, è stata quella riguardante la Corsa dei carri. Il sindaco comunica che oggi c’è stato un lunghissimo confronto con la Prefettura; presenti al tavolo tecnico il Questore e i Vigili del fuoco. Giorno 19 ci sarà un ulteriore confronto alla Questura di Foggia, alla presenza del Prefetto e di tutte le parti interessate. Arrivate ieri sera altre 17 prescrizioni. I tecnici sono già al lavoro per aggiungerle al piano di sicurezza già rimodulato, al seguito dell’invito fatto dalla precedente seduta del tavolo tecnico di pubblica sicurezza. Ora la nuova è in programma martedì 19 aprile alle 16 a Foggia, da quella riunione si determinerà se le prescrizioni richieste dai Vigili del fuoco, “che sicuramente noi metteremo in pratica”, sottolinea il sindaco, soddisfino le richieste.

Se il piano di sicurezza dovesse soddisfare le richieste, si passerà al 21 mattina, con la commissione di vigilanza di pubblico spettacolo che andrà a sottoscrivere tutto quello che si è detto nelle riunioni precedenti.