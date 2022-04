Punto nascita, slitta incontro con Molinari e Florenzano: ascolterò le proposte, ma decide il tavolo tecnico

Punto nascita di Termoli, parla il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano

TERMOLI. Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, avrebbe dovuto incontrare stamani il primario facente funzioni del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, Dino Molinari.

Ma il faccia a faccia, convocato sulla scorta dell’intervista che lo stesso dirigente medico ha rilasciato a Termolionline, è stato rinviato perché il manager Asrem ha dovuto incontrare il commissario ad acta Donato Toma e per altri impegni improrogabili sopraggiunti nel frattempo.

Il rendez-vous ci sarà dopo Pasqua.

Sul piatto della discussione, chiaramente, l’istanza del tavolo tecnico ministeriale, che spinge per la chiusura del Punto nascita di Termoli, ribadita anche nell’incontro di martedì scorso a Roma con la struttura commissariale molisana dalla coordinatrice del tavolo tecnico romano Angela Adduce.

Nell’intervista concessa a Teleregione Molise (che ringraziamo), Florenzano mette in rilievo la necessità di varare un percorso alternativo per permettere alle donne del basso Molise di partorire in sicurezza, ma si è anche dichiarato disponibile ad ascoltare le proposte che il ginecologo Molinari ha richiamato, che mai sarebbero state prese in esame fin qui.