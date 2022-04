Molise alternativo: le occasioni perdute

Anni 'buoni' quelli dal 2002 al 2007. Per sovvenire alle istanze miranti allo sviluppo del Meridione d’Italia, lo Stato ebbe a devolvere la bellezza di oltre 51 miliardi di euro alle Regioni interessate. Per comprendere meglio la portata di un importo così ingente, è giusto precisare che il 20% di esso fu conferito alla Sicilia, il 18% alla Campania ed il 13% alla Puglia. Seguì il 10% alla Calabria, il 9% alla Sardegna ed il 3% alla Basilicata.

Alla nostra regione finì, invece, l’1% (che pure era tanto per i suoi abitanti). Vi starete domandando quale sia stato il risultato di questo 'lago' di danaro. Non si fa fatica a dire ‘nessuno’, a parte il raggiungimento di qualche traguardo immediato, sicuramente marginale. La realtà è che, da una previsione di crescita del Pil pari al 3,9%, quella reale (tecnicamente riscontrata) arrivò a poco meno di 1/3. Insomma i numeri furono veramente sconfortanti; al punto che se ne accorsero subito gli economisti della ‘London school of economics’ che, assieme agli esperti di ‘Vision & value’, erano stati sollecitati a pronunciarsi dal Governo italiano. Ahimè l’immagine che ne fuoriuscì fu quella di un Molise sostanzialmente autarchico e medievale.

Da allora, nella ventesima si vive ancora un'economia pressoché di tipo curtense, fatta di aree tagliate fuori da ogni concetto di globalizzazione. Nella sostanza una regione cosiffatta è completamente aliena dai flussi degli investimenti; e quasi tutti i soldi ricevuti dallo Stato finiscono in un pozzo senza fondo, disperdendosi nei mille rìvoli della solita gestione amministrativa pubblica corrente affidata a chi sarebbe capace di realizzare (ove mai fosse possibile!) soltanto buchi nell’acqua. Lo sottolineiamo atteso che – nel tempo – sono stati posti interventi ben lontani da una consistenza atta a consentire il raggiungimento di risultati produttivi.

Perdonate se questo ritratto appare tanto poco felice, ma è autentico, e finisce col mostrarci un insieme di dirigenti incapaci di fare uscire la propria terra al di fuori del classico panorama del Meridione arretrato. All’epoca, nelle Regioni dell’Obiettivo 1, il tasso occupazionale era passato dal 43% del 1999 al 45,9% del 2006. Però era anche vero che, nel Centro-Nord, seppure orbato dei fondi strutturali, l’occupazione era passata dal 59,4% al 65%. Per dirla meglio, la somma di occupati e di disoccupati erano il 53,9% della popolazione all’inizio del millennio per diventare il 52,6% quando la media italiana era del 63%. Persino il lavoro nero era lievitato nel Meridione d’Italia (23,1% e 23,7% oggi). Dunque, come rispondere a questa tendenza negativa se non stimolando gli interventi produttivi? Purtroppo è proprio questo che non viene perseguito - manco oggi - con il risultato che il Molise sta morendo giorno per giorno.

C’è da presumere che sia questo il motivo per cui gli esperti vengono a studiarci da tutto il mondo. Evidentemente rappresentiamo un caso unico a livello planetario atteso che il Molise è stato reso destinatario di aiuti tali che il suo territorio non ha mai potuto ricavarne alcunché di tangibile. La capacità di attirare investimenti dall’Estero è semplicemente ridicola.

Purtroppo non si è riusciti manco ad incrementare le potenzialità turistiche di una costa lunga sia pure poco più di 30 km; anzi il turismo si è confermata la più clamorosa occasione mancata se è vero (com’è vero) che i tecnici hanno acclarato che 4 miliardi di euro di investimenti, destinati nel tempo a questa voce, sono riusciti a stento a produrre un incremento delle presenze pari (in tutto il Meridione) al 2,5% all’anno, mentre i rigori della ‘Bolkestein’ minacciano chi si era fidato di un avvenire migliore. L’aliquota, in termini di presenze turistiche per abitante, fa appena 3,3. Insomma (ed a ragion veduta) non ci resta che piangere, oppure – se solo ne avessimo la faccia – potremmo provare a chiedere la carità.

Claudio de Luca