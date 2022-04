Carresi, Di Bello incalza Emiliano: «Ci dica qual è il suo pensiero»

CHIEUTI. Unione Carresi molisane sempre in prima linea a sostegno della manifestazione di Chieuti e c’è chi dal gruppo social invoca una manifestazione simbolica per giovedì prossimo 21 aprile, quando inizieranno le celebrazioni della festa patronale di San Giorgio. «Sarebbe bello vedere tutti e 4 comuni (Chieuti, San Martino, Portocannone e Ururi) sfilare con i loro stendardi seguiti dalle bandiere e colori dei propri carri. Magari da replicare in tutti i paesi».

Una esile speranza ancora è viva circa la possibilità di svolgimento della Carrese 2022 di Chieuti, ma dal Molise c'è chi vuole ottenere risposte dalla massima istituzione pugliese.

Il presidente dell'Unione Carresi, Pasquale Di Bello, sulla scorta della presenza del Governatore della Puglia, Michele Emiliano, alla Bit di Milano 2022, che si è chiusa martedì scorso, rincara la dose sulle istituzioni pugliesi, chiedendo al presidente di dire come la pensa sulla Carrese. «Sono passate due settimane giorni da quando ho scritto al prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ho aperto nuovamente la mia casella di posta certificata ma, come in precedenza, nessuna risposta.

Personalmente la ritengo una mancanza di educazione, ma questo conta poco, poiché non era la mia persona oggetto della lettera ma la Carrese di Chieuti, un bene immateriale che, entrambi, dovrebbero tutelare come avvenuto per il Molise e inquadrare in una cornice di sicurezza. Il prefetto è un funzionario del Governo, e non entro quindi in nessun tipo di valutazione. Emiliano invece i pugliesi lo hanno eletto e credo, fuori da ogni valutazione politica, che egli debba rendere conto a tutti i cittadini, anche quelli di Chieuti.

L'ho visto alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in rappresentanza della Puglia, parlare a gran voce di ogni cosa: tradizioni, identità, valori e storie da tramandare. Chissà in tutto questo la Carrese di Chieuti dov'è per Emiliano. Io non so se sia stato già fatto, ma qualora nessuno abbia preso questa strada, bisognerebbe che un consigliere regionale (va bene di qualsiasi partito) proponesse una interpellanza urgente a risposta scritta e orale ad Emiliano, chiedendo cosa egli intenda fare per tutelare, promuovere e valorizzare la Carrese di Chieuti. Sarebbe così "costretto" a dirci una volta per tutte cosa egli intenda fare».