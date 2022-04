Raddoppio ferroviario, «Sulla parte ambientale discussione ancora aperta»

TERMOLI. Dopo il coro di giubilo, arriva quello di critica, sull’aggiudicazione dei lavori nell’ambito del progetto di raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Il Comitato cittadini in rete di Termoli, con Carmela Sica, esprime questo pensiero: «Apprendiamo che si è conclusa, con aggiudicazione, la gara della tratta del raddoppio ferroviario Termoli-Ripalta.

È un'opera che verrà ricordata con sfaccettature quantomeno opinabili: infatti il Progetto del raddoppio ferroviario era ancora al vaglio della Commissione Ministeriale Tecnica Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale e con uno strappo a tutte le regole democratiche e di rispetto istituzionale l'ex premier Giuseppe Conte, il giorno prima di rassegnare le sue dimissioni, commissariò l'opera nominando commissario straordinario un funzionario dipendente di Rfi Roberto Pagone.

Ma ciò non bastò a bloccare i tecnici incaricati che, nonostante il parere positivo, evidenziarono con prescrizioni le carenze del Progetto. Ora mentre il Progetto, per la parte ambientale in variante è ancora in discussione al Tavolo Tecnico Regionale, apprendiamo che l'appalto è stato aggiudicato. Che dire? 176 treni merci al giorno, 1 ogni 7 minuti non potrà finire con una barriera di alberi a celarne l'impatto acustico. Aspettiamo la soluzione, magari calata dall'alto come il commissariamento!»