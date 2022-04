Occhionero (Italia Viva): «Aifa ascolta la nostra richiesta di accesso agli antivirali»

ROMA. Italia Viva torna sulla pandemia. «Aifa ascolta la nostra richiesta di accesso agli antivirali».

«Dopo la nostra interrogazione urgente della scorsa settimana al ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla necessità di consentire ai medici di famiglia di prescrivere i nuovi farmaci antivirali per la cura dell’infezione da Covid e garantirne la distribuzione tramite le farmacie territoriali, apprendiamo con grande soddisfazione la notizia di un possibile imminente via libera da parte del Cts di Aifa in questa direzione». Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate di Italia Viva Giuseppina Occhionero e Lisa Noja, quest’ultima capogruppo in Commissione Affari Sociali.