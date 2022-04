A nuova vita il parchetto di viale d'Italia

TERMOLI. Proseguono gli interventi di riqualificazione delle aree verdi della città.

Quasi terminata l’installazione di nuove panchine, cestini e giochi per bambini all’interno del parchetto di viale d’Italia. Nello stesso giardino pubblico è stata inoltre allestita un’area recintata dedicata ai cani con piccoli percorsi di agility.

Infine, si sta ultimando il restauro di un tratto di muretto perimetrale e sono state eliminate le barriere architettoniche nei punti di accesso da viale d'Italia, Via di Francia e via Inghilterra. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Francesco Roberti e dall’assessore all’Ambiente Rita Colaci per questo intervento che, a giudicare dalle presenze di questi primi giorni, sembra molto apprezzato dai cittadini residenti della zona.

L’amministrazione comunale intende procedere con la stessa tipologia di interventi così come già fatto di recente in via Fortore e via Volturno nel quartiere San Pietro.

