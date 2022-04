«Vogliamo tempi certi sulla realizzazione della Gigafactory a Termoli»

TERMOLI. La richiesta delle segreterie nazionali metalmeccaniche, che hanno rivolto a Stellantis e Mise l’istanza per un incontro mirato sulla Gigafactory di Termoli affonda le radici proprio dalle sollecitazioni territoriali.

«Da quel 23 marzo 2022 data in cui il Ceo Carlos Tavares ha incontrato i sindacati nazionali, dal contenuto dell’incontro come Fim-Cisl abbiamo ritenuto indispensabile alzare il livello di attenzione sul percorso di realizzazione della Gigafactory sul territorio italiano e nello specifico nel nostro Molise», ribadisce il segretario della Fim-Cisl Molise, e componente della segreteria interregionale, Marco Laviano. «In accordo con le segreterie nazionali si è fatta richiesta di incontro con la direzione aziendale. Messo in cassaforte l’accordo sul piano di investimento ora c’è bisogno di dare riposte certe. Alla rapida spinta della transizione ecologica e digitale che i mercati ed i governi ci stanno dando devono seguire altrettanto rapide riposte, perché se è vero che il programma Dare Forward ci proietta con un grande livello di ambizione produttiva al 2030 è anche vero che, è il caso di citare il proverbio ‘chi ha tempo non aspetti tempo’.

L’impegno che abbiamo è di governare al meglio questo cambiamento epocale che sta per travolgere la nostra comunità e tutto il futuro del settore Automotive. Riteniamo che il tempo a disposizione sia davvero poco, pur non sapendo quale sarà la riposta dei mercati all’offerta di una vasta gamma di autovetture Bev, ricordiamo come l’amministratore delegato Tavares ha sottolineato che entro il 2030 avremmo il 100% di produzione e distribuzione di Bev in Europa. Vogliamo quindi immaginare che oggi la programmazione diventi il punto cardine di ogni discussione nazionale quanto territoriale, ci teniamo a sapere quando difatti la direzione generale di Stellantis ha in programma di iniziare i lavori di installazione e realizzazione del nuovo sito produttivo, capire a fronte di quelli che sono i dati rappresentati in 40gwh di produzione, quali saranno i perimetri occupazionali che potrà assorbire la nuova società. Come Fim-Cisl ci siamo posti oltre al problema di realizzare un serio programma di ricerca e sviluppo presso il nostro stabilimento, abbiamo avanzato la richiesta di sapere se insieme a quello che sarà l’elemento di alimentazione della auto elettrica, ovvero la batteria, crediamo che si possa pensare seriamente a ragionare anche su quello che sarà la propulsione dell’auto elettrica, ovvero il motore elettrico e la sua componentistica, proprio in un’ottica di gestione delle verticalizzazioni di processi ed ottimizzazione dei costi. Considerando sempre di quanto sia importante oggi non scegliere tra produzioni endotermiche e produzioni elettriche, questo stabilimento ed i suoi lavoratori non se lo possono permettere.

Auspichiamo un lungo periodo di parallelismo delle due lavorazioni per garantire sicurezza produttiva e soprattutto sicurezza occupazionale, almeno fino a quando non vi sarà certezza di mercati e di prodotti. In un contesto come questo oggi diventa importante mettere in campo le risorse necessarie per procedere ad un attento percorso formativo di tutto il personale addetto a Termoli Plant, per non permettere domani di poter dire che l’attuale capitale umano non sarà adatto alle prossime future mansioni e produzioni. Importante sfruttare ora, tutte le risorse che i governi mettono a disposizione per gestire correttamente la transizione ecologica ed energetica. I fatti drammatici attuali e le situazioni geopolitiche ci devono far capire quanto sia importante oggi una corretta politica industriale nazionale, quanto sia importante non dipendere dal mercato estero ma avere una economia strategica capace di sostenere la transizione delle nostre produzioni.

Non bisogna sottovalutare oggi la sostenibilità ecologica in termine di efficientamento energetico di questo nuovo progetto che sta per nascere e che non vediamo l’ora di abbracciare sul nostro territorio, bisogna ricordare alle nostre istituzioni quanto sia importante non aspettare ma attivarsi subito per la realizzazione di tutte quelle infrastrutture che potrebbero garantire attrattività al nucleo industriale molisano. È proprio il caso di dire è l’ora di passare ai fatti».