Viabilità, 4 milioni di euro per collegare Montecilfone con la Bifernina

MONTECILFONE. Il Sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, annuncia che è stato approvato il finanziamento regionale, con ente attuatore il comune di Montecilfone, per un intervento di messa in sicurezza e valorizzazione della viabilità intercomunale, interessante i comuni di Montecilfone e Guglionesi, che collega il centro abitato di Montecilfone SP 168 (ex SS 483 Termolese, nei pressi del cimitero), con la SP 80 in prossimità dello svincolo per Larino sulla SS 647 (Bifernina), con un valore del progetto di euro 4.371.018,50. La viabilità è sicuramente una delle infrastrutture di base per la vivibilità e lo sviluppo delle comunità territoriale e lo è ancora di più per comuni, come il nostro, che hanno nel Fondovalle del Biferno uno sbocco importante, - afferma il Sindaco Manes – siamo felici, quindi, della risposta positiva del governo regionale, nella persona del presidente Toma e dell’Assessore Niro, alle esigenze del territorio, in particolare della Comunità di Montecilfone, per un collegamento veloce con la Bifernina. Confido – aggiunge Manes – sulla forte collaborazione che, anche nella gestione della fase attuativa di questo progetto, mi verrà garantita dalla Amministrazione comunale e dalla struttura tecnica del Comune di Montecilfone, così come mi è stata data nelle tante ed impegnative iniziative, che stiamo attivando per rispondere al meglio alle legittime aspettative dei nostri concittadini. Nel caso specifico, - conclude Manes - si è riusciti a documentare e certificare la priorità e la fattibilità del progetto di miglioramento del collegamento viario di Montecilfone con la Bifernina, evidenziando le continue difficoltà e limitazioni dei cittadini di Montecilfone e delle attività produttive della zona.