Processione del Venerdì santo, il rito più sacro

Processione del Venerdì Santo a Termoli

TERMOLI. Il ritorno della processione del Venerdì Santo, la più sentita dai fedeli, dopo l'ultima del 2019 e quelle dei due anni successivi annullati a causa della pandemia, è stato un momento molto importante per la comunità locale, a Termoli.

Sin da quando l'annunciammo in esclusiva, alcune settimane fa, la notizia ebbe notevole clamore. Grande la partecipazione di questa sera, col corteo che ha visto in testa il vescovo Gianfranco De Luca, coi sacerdoti del presbiterio diocesano e tanti, tantissimi fedeli.

Per questo, Termolionline ha seguito in diretta Facebook una parte della processione, con Dalila Catenaro.

Finalmente, fuori dallo stato di emergenza, si torna ai riti sacri, come avvenuto pure ieri sera con gli altari della reposizione, detti comunemente "sepolcri". E come ieri sera, anche oggi affluenza considerevole, sintomo che la voglia di ripartire e di riappropriarsi delle proprie tradizioni non si é mai spenta nel cuore dei fedeli, nonostante i due anni difficili che la città e il mondo intero ha dovuto attraversare.

