Portocannone dà il benvenuto al "Gruppo volontari della Vigilanza"

PORTOCANNONE. Il Comune di Portocannone dà il benvenuto al Gruppo Volontari della Vigilanza!

Iniziata ieri la storia del Gruppo dei volontari della Vigilanza, un presidio di legalità totalmente made in Portocannone che assumerà funzioni ausiliarie del sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di ufficiale di polizia giudiziaria e autorità di protezione civile.

«Istituito con le delibere consiliari 3 e 4 del 4/2/2022 - alle quali è seguita la nomina dell’Agente Accertatore nella persona del dipendente comunale, Antonio Ricciuti - esso risponde ad una esigenza, quella della pubblica sicurezza, sentita da tutti i cittadini come essenziale e fondamentale e da noi amministratori proclamata, invero, come primario obbiettivo di governo già nel programma elettorale della nostra Lista… sono passati solo sei mesi dal nostro insediamento e con questa soluzione industriosa - per la quale dobbiamo ringraziare solo noi stessi, guidati, come siamo, dalla nostra affezione verso questo Paese e dal nostro desiderio di fare sempre meglio per il benessere della Comunità - contiamo di sopperire, almeno in parte e certamente con tutte le nostre energie, alla grave mancanza dei principali presidi di ordine pubblico nella nostra cittadina - spiega l'amministrazione comunale di Portocannone».

«Cogliamo l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i coloro che si sono resi disponibili per le attività del Gruppo ed al coordinatore dei Volontari, Antonio Becci. A tutti loro auguriamo un buon lavoro».