Prevenzione Covid, Puchetti chiude le attività a Pasqua e Pasquetta

LARINO. il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, ha deciso di chiudere le attività commerciali, sia alimentari che non, nel ponte pasquale di domenica e lunedì.

«La limitazione nella circolazione delle persone, resta condizione necessaria e doverosa da imporre in ogni modo anche nelle imminenti festività pasquali; le condizioni climatiche favorevoli previste per i giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo potrebbero determinare un aumento della circolazione stradale e assembramenti di persone sulle aree pubbliche, con la pretesa esigenza di recarsi nei supermercati e attività commerciali in genere.

Il controllo delle Forze dell’Ordine sarà inevitabilmente rivolto verso le arterie stradali ed i luoghi pubblici, per il prevedibile movimento e ritrovo di persone; pertanto è ritenuto opportuno di dover adottare misure ulteriori per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, in considerazione del rapido evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale e, pertanto, limitando totalmente anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali, attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, che potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili; si ordina in conseguenza di quanto in premessa indicato, a tutti gli esercizi commerciali, attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e a tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, di osservare la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 17 e 18 aprile 2022, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi destinati alla sola vendita di prodotti sanitari».