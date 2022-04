Assunzioni nella Pubblica amministrazione, selezione per elenco idonei

TERMOLI. È stata trasmessa anche al Comune di Termoli, per diffonderla il più possibile. Parliamo della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell'art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021 in esecuzione dell’Accordo tra Comuni sottoscrittori e successivi aderenti tra i 3.800 enti soci dell’Associazione Asmel.

Profili

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D, Istruttore Direttivo Informatico - Cat. D, Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D, Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Esperto rendicontazione – Cat. D, Istruttore Amministrativo - Cat. C, Istruttore Amministrativo - Contabile - Cat. C, Istruttore di Vigilanza - Cat. C, Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C, Istruttore Informatico - Cat. C, Educatore Asilo Nido - Cat. C.

Candidature

L’Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n. 29 del 12 aprile 2022.

Pertanto, dal 12 al 27 aprile, le domande potranno pertanto essere trasmesse tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it con accesso tramite SPID.

Vantaggi per i Candidati

I candidati idonei in seguito al superamento della prova selettiva a risposta multipla, potranno scegliere se rendersi disponibili agli interpelli dei vari comuni, avendo quindi la possibilità di scegliere tra più enti locali e secondo le proprie esigenze e valutazioni, oltre al vantaggio, di mantenere l’idoneità per l’intero triennio fintanto che non otterranno un’assunzione a tempo indeterminato.

Assistenza

Per le richieste di assistenza alla compilazione online della domanda e per i quesiti di ordine tecnico relativi alla piattaforma telematica www.asmelab.it, è possibile contattare il numero 0817504515 oppure scrivere a asmelab.candidati@asmel.eu.