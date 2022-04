Focolaio Covid alla Rsa del Vietri, venti ospiti positivi e alcuni operatori contagiati

LARINO. Sono tornati i contagi alla Rsa di Larino e a lagnarsi sono i familiari degli ospiti. «Siamo dinanzi a una nuova emergenza sanitaria, da 3 giorni è divampato un nuovo focolaio all’interno della casa di riposo frentana, diffuso sia tra il personale che tra gli anziani. Giovedì scorso – riferisce uno dei congiunti - mi sono recato per andare da mia madre, ho atteso l’orario della visita e alle 17 è uscita una infermiera che mi ha avvisato dei nuovi casi di Covid tra gli ospiti, ovviamente mi sono alterato, chiedendo il perché non avessero avvisato e la risposta è stata che non avevano tempo. Nonostante paghiamo la retta mensile non veniamo avvisati e ci chiamano solo per andare a portare le medicine, panni puliti e altre cose che servono». Almeno 20 i positivi, secondo quanto riferito, tra le due ali della Rsa, oltre ad alcuni operatori.