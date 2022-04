Dal sindaco di Chorzow Waldemar Kołodziej "Grazie a Termoli per l'Ucraina"

TERMOLI. Waldemar Kołodziej è il sindaco della città di Chorzow. In questi due mesi sta accogliendo assieme alla sua comunità tanti profughi fuggiti dalla vicina Ucraina e anche per questo la missione umanitaria “Termoli per l’Ucraina” si è incardinata proprio attraverso la collaborazione con la località polacca, con cui è gemellata e che a sua volta è gemellata con la città ucraina di Tarnopol.

Queste le due destinazioni del carico di beni da 22 tonnellate partito lunedì scorso dal nucleo industriale bassomolisano e giunto giovedì mattina 14 aprile. Il primo cittadino di Chorzow ha voluto ringraziare ufficialmente Termoli e la sua comunità con un messaggio ufficiale, in polacco, apparso sul profilo Facebook, poi tradotto da Ewa Przywara, che si occupa dei rapporti con la nostra città.

«La città di Termoli è da tanti anni gemellata con Chorzow (giusto 20, ndr). È giunto da noi il trasporto da Termoli coi doni e gli aiuti per l'Ucraina che combatte. I nostri amici hanno organizzato la raccolta degli articoli igienici, degli articoli alimentari, dei vestiti e persino i giocattoli per i bambini ucraini. Io sindaco di Chorzow ringrazio di tutto il cuore per la vostra generosità e il vostro impegno, grazie agli abitanti alle autorità comunali. Nell'opera ha messo tutto il cuore il nostro buon padre Enzo Ronzitti, il parroco della chiesa San Pietro e Paolo di Termoli. Grazie siamo tutti insieme per aiutare insieme!»