Da Termoli in piazza San Pietro per la benedizione di Papa Francesco

ROMA. Testimoni della benedizione pasquale Urbi et Orbi in piazza San Pietro, al cospetto di Papa Francesco.

In presa diretta è stato Michele Trombetta, nella capitale per l’occasione assieme alla famiglia.

«Dopo due anni di pandemia e davanti ad oltre 100mila persone arrivate da ogni parte del mondo davvero uno spettacolo esaltante, oggi davvero Roma, la città eterna è tornata ad essere Caput Mundi.

Al termine della celebrazione, il Papa si è recato all'aula delle benedizioni, quindi dalla loggia centrale della basilica petrina ha impartito la benedizione Urbi et Orbi. A fianco al Papa il cardinale Renato Raffaele Martino e il cardinale Michael Czerny. Piazza San Pietro per l'occasione è stata abbellita da 40mila fiori arrivati direttamente dall'Olanda. Il tradizionale omaggio floreale olandese al Papa è iniziato con Giovanni Paolo II ed è arrivato alla 35esima edizione.

I fiori prima di partire dall'Olanda sono stati benedetti dal vescovo di Rotterdam.

Il messaggio di papa Francesco: "E' una Giornata di pace ma devastata da una guerra tragica, una guerra dove la Quaresima non finisce mai". Sempre nel discorso del Papa ci sono state queste parole: "Crisi umanitarie e definisce la pace una “primaria responsabilità di tutti”. Lasciamo entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri Paesi!” questo il messaggio di fondo. "Sia pace per l’Ucraina”, questo urlo di dolore e di speranza allo stesso modo veniva urlato ai protagonisti di questo conflitto al mondo dal Papa Argentino in questa giornata della Resurrezione di nostro Signore Gesù, noi di Termolionline eravamo presenti in diretta da piazza San Pietro in Roma Pasqua 2022».

