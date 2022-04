Ponte di Pasqua prologo della stagione, ma restano i nodi sulle concessioni balneari

TERMOLI. Più si avvicina la stagione balneare, più si infittiscono le uscite delle associazioni di categoria, specialmente da parte di quella più rappresentativa, il Sib-Confcommercio, presieduto a livello nazionale da Antonio Capacchione. Proprio quest’ultimo salutava il fine settimana pasquale annunciando che in Italia saranno la metà gli stabilimenti balneari aperti in questo ponte di media primavera.

«L’attenuazione delle norme anti-Covid e le minori precauzioni per i viaggi dall’estero, unite alla voglia di uscire all’aria aperta e tornare alla normalità, fa sì che ci aspettiamo tanti italiani e stranieri in spiaggia per la Pasqua 2022». Lo afferma Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari aderente a Fipe-Confcommercio, commentando la riapertura del 50% di stabilimenti balneari in vista delle feste di primavera.

Come è facile prevedere, in alcune località mancheranno i turisti russi e quelli ucraini, arrecando un danno non solo dal punto di vista dei numeri ma soprattutto per la propensione alla spesa, sempre superiore alla media. A questo proposito, commenta Capacchione, «in tutta Italia abbiamo aperto le porte degli stabilimenti a chi fugge dalla guerra offrendo non solo ospitalità, ma anche occupazione per le varie figure di lavoratori stagionali che, negli ultimi tempi, fatichiamo a trovare».

Per il resto, prosegue il presidente del Sib-Confcommercio, «ovunque le prospettive sono positive: siamo pronti a ripartire e a offrire quei servizi che da sempre rappresentano il fiore all’occhiello del nostro turismo, unico al mondo e caratteristica del made in Italy. Anche se oggi il Covid fa meno paura, in spiaggia molti stabilimenti manterranno le distanze già adottate tra gli ombrelloni per garantire qualità e comfort, e con offerte aggiuntive come la possibilità di ordinare e consumare il pasto dal lettino.

Insomma, nonostante i gravi e colpevoli ritardi del governo nel mettere in sicurezza amministrativa questo settore, ci siamo impegnati come sempre a fornire quei servizi che il mondo ci invidia». Conclude Capacchione: «Sulle problematiche inerenti alle 30.000 imprese balneari italiane, però, è urgente un intervento legislativo nazionale che da una parte elimini gli effetti devastanti della sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e dall’altra dia certezza agli operatori e, soprattutto, incentivi gli investimenti nel settore».

Lo stesso Capacchione era tornato anche sulla vicenda concessioni demaniali. «Sulla questione balneare è urgente un intervento legislativo nazionale che elimini gli effetti devastanti della sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato dando certezza agli operatori attualmente operanti e incentivando gli investimenti nel settore attualmente paralizzati. Riteniamo che questo intervento legislativo nazionale possa e debba essere accompagnato anche dall’applicazione della legge vigente in materia di federalismo demaniale. A fronte di un governo pasticcione, non è più rinviabile l’attuazione del federalismo demaniale già disposto da una vecchia legge che sul punto è ancora “lettera morta” (articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 85/2010).

Siffatta applicazione, da effettuarsi attraverso l’emanazione di un dpcm, assume una notevole importanza su tutti gli aspetti economici della vicenda delle concessioni demaniali marittime (determinazione dei canoni, delimitazione e sdemanializzazione del demanio, acquisizione delle strutture, eccetera), ancorché non sia certamente risolutiva dell’intera questione, poiché le modalità di affidamento delle concessioni rientrano nella concorrenza che è considerata una materia di esclusiva competenza dello Stato centrale. Crediamo che le Regioni e lo Stato possano e debbano condividere questa esigenza, anche perché supera l’attuale scissione fra esercizio delle funzioni demandata alle Regioni e titolarità dominicale rimasta allo Stato, fonte di continui contenziosi costituzionali, inefficienze gestionali e complicazioni regolatorie.

È quindi interesse di tutti, non solo degli imprenditori balneari, che si attui finalmente il federalismo demaniale sia per una opportuna semplificazione burocratica che per una doverosa maggiore certezza regolatoria. A ciò si aggiunga la circostanza che sinora le Regioni si sono tutte manifestate molto più attente e competenti dello Stato centrale nel disciplinare la materia e nel difendere la balneazione attrezzata italiana. Del resto il trasferimento delle funzioni in loro favore, risalente all’ormai lontano 1998 (“legge Bassanini”), ha spogliato lo Stato centrale anche di professionalità e competenze tecniche, e questa è causa non ultima di pasticci legislativi.

A nessuno sfugge che proprio le Regioni, in questi lustri, hanno cercato di sopperire alla latitanza e all’inefficienza dello Stato centrale sia con proprie leggi che con circolari amministrative. Le Regioni in tutti questi anni hanno tentato di disciplinare la materia con un giusto bilanciamento fra incentivo agli investimenti e tutela dei concessionari attualmente operanti, così come stanno facendo da ultimo contestando l’emendamento del governo al disegno di legge sulla concorrenza».