Pasquetta ventosa a Termoli, sono saltati anche i collegamenti con le Isole Tremiti

Pasquetta ventosa a Termoli, saltano i collegamenti con le Isole Tremiti

TERMOLI. Raffiche di vento che in mattinata hanno sfiorato i 60 km-h, come registrato dalla stazione meteo di Difesa Grande, a Termoli. Lunedì di Pasquetta sulla costa per la prima volta senza restrizioni dopo 2 anni di misure anti-Covid particolarmente stringenti, ma il clima non dà una mano e con temperature sui 12 gradi, in discesa rispetto a ieri, blocca l'afflusso sulla costa.

Praticamente impraticabile la classica scampagnata sulla spiaggia, possiamo immaginare quasi lo stesso anche nelle zone verdi attrezzate, vedi il Parco comunale e sarà dura anche per i dehors, se non cala la furia di Eolo.

Intanto, di sicuro sono saltate tante gite programmate alle Isole Tremiti, poiché stamani la motonave Isola di Capraia è rimasta ancorata agli ormeggi nel porto di Termoli, a causa della burrasca.

Chi non demorde andrà ora all'assalto dei locali, che avranno già avuto nei giorni scorsi tante prenotazioni, con organizzazioni del pranzo su più turni.

Galleria fotografica