Fase diocesana del Sinodo, concluso il primo momento di ascolto

TERMOLI. Con la messa crismale di mercoledì 13 aprile 2022 si è concluso il primo momento di ascolto della fase diocesana del Sinodo indetto da Papa Francesco.

Da questa fase di ascolto emerge con chiarezza un grande bisogno di mettere ciascuno in rapporto personale con la Parola di Dio. Il documento predisposto dalla diocesi (e qui allegato) sarà inviato alla Conferenza Episcopale Italiana e alla Segreteria del Sinodo. Si allega, inoltre, la lettera a cura del vescovo, Gianfranco De Luca, quale riflessione condivisa nata dall’esperienza vissuta fin qui. La sintesi e la lettera pastorale, come gesto di condivisione, sono state consegnate alle singole comunità al termine della messa crismale.

L’apertura del Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre 2023 (quando si terrà la vera e propria Assemblea generale ordinaria dei vescovi in Vaticano) è avvenuto sia nella Santa Sede sia in ciascuna diocesi. Il cammino è stato inaugurato dal Papa in Vaticano il 9 e il 10 ottobre 2021, mentre domenica 17 ottobre 2021 ogni vescovo, come avvenuto a Termoli, lo ha aperto nella propria diocesi.

Nella diocesi di Termoli-Larino il prosieguo del cammino sinodale prevede:

Nei mesi di aprile e maggio l’incontro delle piccole Cellule Chiesa formate da un presbitero, una religiosa, una famiglia e alcuni laici con 4 comunità parrocchiali per una esperienza pilota di ascolto reciproco nelle comunità. Santa Croce di Magliano, Portocannone, Petacciato, Sacro Cuore di Termoli. Tale esperienza verrà raccontata e verificata nell’Assemblea presbiterale di giugno per una pianificazione del prosieguo del cammino sinodale diocesano.

– Nella Veglia Pentecoste che celebreremo nell’Anfiteatro Romano di Larino, in un clima di ascolto della Parola di Dio e di preghiera, verranno raccontate alcune esperienze di sinodalità in atto nella nostra diocesi.

