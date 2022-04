L'angelo di Kiev, Elena affronta la guerra e dà sostegno ai bimbi autistici

L'angelo di Kiev, Elena affronta la guerra e dà sostegno ai bimbi autistici

TERMOLI. Ha 43 anni, compiuti nello scorso mese di gennaio, conosce benissimo l’italiano e il nostro Paese, essendovi stata ospite di famiglie della provincia di Macerata da quando era piccola, per le vacanze estive dedicate ai bimbi della zona di Chernobyl e ora combatte, moralmente e socialmente parlando, a Kiev. Lei si chiama Olena Bondarchuk, volontaria dell'Ong "Child with a future".

Di recente è stata ospite di una trasmissione di approfondimento su RaiTre, “FuoriTg”, dove ha raccontato la sua esperienza a sostegno dei bimbi autistici in questo scenario di guerra.

Un tema, quello dell’autismo, che nelle settimane di aprile assume sempre molta rilevanza, in virtù della giornata per la consapevolezza del 2 aprile e le iniziative che ruotano attorno alla ricorrenza.

Con Elena, la chiamiamo così, siamo in contatto da alcune settimane, grazie all’amicizia comune con l’agronomo Vincenzo Michele Sellitto, che nelle ore successive all’aggressione russa ha sottolineato il dramma che si stava consumando in Ucraina.

Grazie anche al coinvolgimento di Elena, il servizio giornalistico ha messo in evidenza come “Due bambini ucraini su tre costretti a lasciare le loro case dall’inizio del conflitto: un dato allarmante, diffuso dall’Unicef, sulle vittime più innocenti della guerra. In molti casi alla fragilità dell’infanzia si sommano difficoltà dovute a disabilità, come l’autismo. Ancora più assordante il suono delle sirene, il fragore delle bombe per chi soffre di difficoltà cognitive, per chi vive ogni piccolo rumore come una minaccia. Per loro, ancora più urgente e necessario l’impegno delle organizzazioni umanitarie, tra cui Child with a future, che ha lanciato una raccolta fondi internazionale per aiutare questi bambini a salvarsi”, anche attraverso i contributi di Chiara Veredice, neuropsichiatra infantile del Policlinico Gemelli, e Benedetta Demartis dell’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo.

«Lavorare con la Rai per affrontare temi urgenti in Ucraina è la mia prima esperienza nei media, ma quando è necessario un aiuto urgente e c'è un obiettivo comune, tutti facciamo quello che possiamo e usciamo dalla zona di comfort, lavorando anche di notte. Adesso ognuno di noi ha il suo fronte. Perché siamo in guerra...

Preparare un programma sull'Ucraina al fine di attirare il sostegno internazionale per la nostra Fondazione ucraina Cwf che si occupa dei bambini autisti e parlare in onda è stato molto responsabile, soprattutto quando ti vengono dati 20 minuti in prima serata e sei trasmesso in tutto il mondo. Ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti! Siete una vera squadra!

Un ringraziamento speciale a Lara Nicoli e alla dirigenza di Rai3, Tg3 e Fuori Tg per aver aiutato noi ucraini in questo momento difficile. E Buona Pasqua a tutti!», il suo post, preceduto ieri dal messaggio che proprio Elena ha rivolto a tutta la comunità italiana, «Buona Pasqua a tutti I miei amici cattolici! Un saluto a tutti quelli che festeggiano la Pasqua», la chiesa ortodossa, infatti, ha un calendario differente.

L’abbiamo contattata e ci ha inviato questo video messaggio.