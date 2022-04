Pasquetta a Termoli, il vento non ferma l'esodo verso la costa

Pasquetta a Termoli

TERMOLI. Spiaggia chiaramente non molto gettonata, visto il vento robusto che spira sulla costa, Isole Tremiti irraggiungibili per le condizioni meteo-marine, ma a Termoli, comunque, grande affluenza in città per questo lunedì di Pasquetta. Una grande affluenza -forse anche un po’ inaspettata- dato il periodo delicato post pandemico che stiamo vivendo. Invece, con nostro immenso stupore, nel nostro sopralluogo in centro, ci siamo ritrovati tantissimi turisti nella nostra Termoli. Il Corso nazionale è stato letteralmente popolato di turisti, che si sono concessi una passeggiata post pranzo, prima di ripartire e di tornare nuovamente alla loro quotidianità.

Locali presi letteralmente d'assalto.

Bisogna anche dire che sicuramente la giornata di sole ha aiutato molto questa affluenza. Nonostante il vento -che vuoi o non vuoi - caratterizza la nostra Termoli. Un ottimo risultato, per questa prima pasquetta, dopo due anni difficili. Ricorderemo che lo scorso anno -per precauzione- eravamo in zona rossa nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Non ci resta che attendere la giornata di domani, quando i cittadini si sposteranno per la scompagnata alla chiesa della Madonna della Vittoria, meglio nota tra i termolesi come la “Madonna a lungo”. Festività del nostro territorio, che chiude questi giorni di feste pasquali.

