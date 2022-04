Open Day Made in UniMol: 20 aprile area Scientifico-tecnologica

CAMPOBASSO. Con il secondo dei quattro incontri on-line, previsti da calendario, torna l’Orientamento dell’Università degli Studi del Molise. La programmazione e partecipazione rimane libera e aperta sulla piattaforma Teams.

In questa occasione si avrà modo di conoscere da vicino i corsi di laurea UniMol dell’Area Scientifico-tecnologica (Informatica; Ingegneria civile; Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie e forestali; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze e culture del cibo).

Come per il precedente incontro, così come per i prossimi altri, l’invito è rivolto tutti: maturandi, aspiranti matricole, famiglie, scuole e insegnanti. È un momento davvero utile non solo per orientarsi verso quelle scelte future che daranno forma al proprio ideale di vita, ma anche per entrare nel vivo e in stretta connessione con la vita universitaria ed avere le idee più chiare e una immagine concreta di cosa è UniMol.

Docenti, Studenti e Laureati, infatti, mercoledì 20 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 10.00 - presenteranno i percorsi di studio, le opportunità e gli sbocchi lavorativi e gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca nazionali ed esteri.

Ad arricchire la giornata saranno anche i collegamenti con i Testimonial, oggi professionisti già affermati e in posizioni di rilievo in ambito nazionale e internazionale, che racconteranno la loro esperienza di vita universitaria all’UniMol e quella attuale nel mondo del lavoro.

Prossimo appuntamento on-line il 3 maggio, con l'Area Economico-giuridica.

A conclusione dei quattro incontri on-line, sabato 14 maggio tutti insieme e in presenza per ritornare a rivivere e a ripopolare, finalmente, i Campus universitari con l’evento finale “UniMolOrienta2022”, in contemporanea nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Pesche e Termoli.

Le registrazioni video saranno rese poi disponibili anche sui canali social di Ateneo.

Per info:orientamento@unimol.it

Galleria fotografica