Due anni fa moriva Luigi Florio: “Vivi per sempre nei nostri cuori”

CAMPOMARINO. Sono 730 i giorni trascorsi da quel maledetto 19 aprile 2020 quando la vita di Luigi Florio è stata spezzata per sempre: il Covid, un mostro infame, lo ha portato via. È stato la diciottesima vittima di una pandemia tutt’oggi non ancora sconfitta. Lui, una roccia come ricordano gli amici, si è arreso dopo aver lottato come un leone contro quella malattia tanto invisibile quanto letale.

Due anni, un tempo lunghissimo che è trascorso inesorabile, senza tuttavia cancellare il ricordo di coloro che lo hanno conosciuto, amato e stimato, come mostra la sua bacheca facebook, intrisa di messaggi di affetto. Dal suo 62esimo compleanno, caduto il 4 aprile, fino a quell’infausto 19 aprile quando il suo cuore ha smesso di battere: “I ricordi non muoiono mai”, “Vivi per sempre nei nostri cuori”, “Ci mancherai”, “Non ti dimenticheremo” sono le parole maggiormente ricorrenti tra i suoi amici.

Questa sera, martedì 19 aprile, alle 18.30 nella chiesa Santo Spirito di Campomarino, Luigi sarà ricordato con una messa in suffragio “A quanti lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”.