Comunità energetiche e opportunità per il Molise, a Termoli l'incontro-dibattito

TERMOLI. Le comunità energetiche sono una strada virtuosa da intraprendere, anche in Molise. Ne parliamo sabato 23 aprile a partire dalle 9.30 presso il Cala Sveva Beach Club (lungomare Cristoforo Colombo, 39 - Termoli). Il convegno dibattito “Energia solidale - Le comunità energetiche sono già una realtà”, organizzato dai portavoce M5S in Consiglio regionale, Patrizia Manzo e Valerio Fontana, sarà un’occasione per agevolare la conoscenza delle Comunità. Lo faremo attraverso gli esempi virtuosi, raccontati da aziende ed amministratori che le hanno già realizzate, in Molise e in Campania.

Lo sviluppo sul territorio delle Comunità energetiche risponde a due esigenze improcrastinabili. Sono infatti fondamentali nell’ottica della Transizione energetica, offrendo una valida alternativa per l’indipendenza dai combustibili fossili e dal gas. Una necessità che si fa ancora più stringente, nell’attuale scenario geopolitico. Ma le Comunità possono e devono servire anche per combattere la povertà energetica: l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia verde è la più valida risposta al caro bollette, che sta mettendo a dura prova le famiglie italiane.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stanziati oltre 2 miliardi di euro per la creazione di Comunità energetica. È dunque una strada da percorrere, riducendo al minimo gli ostacoli burocratici e offrendo a cittadini, amministratori e aziende tutto l’ausilio necessario per trasformare l’energia da prodotto da acquistare a bene comune.

Sabato a Termoli partiremo dalle preziose testimonianze dirette per capire le opportunità concrete per il nostro territorio, anche in merito allo sviluppo del senso di appartenenza e dei rapporti di solidarietà che si innescano con le Comunità.

Ragioneremo insieme sulle scelte messe in campo e sulle azioni da intraprendere.

Sono due le modalità di partecipazione all’evento

In presenza: per evitare assembramenti, nel massimo rispetto delle norme anti-contagio, è consigliata la prenotazione del posto in sala, compilando il modulo di iscrizione al link https://cutt.ly/MFSdRmZ.

In alternativa, è possibile seguire l’intero evento in teleconferenza, attraverso l’applicazione Google Meet: https://meet.google.com/vuk-brjg-fzc.









