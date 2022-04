Personale carente in Ginecologia, impossibile assicurare il trasporto Stam

TERMOLI. I problemi del Punto nascita di Termoli affondano le radici nel progressivo depotenziamento dell'ospedale San Timoteo di Termoli, sì perché dal commissariamento in poi, la carenza di personale medico e non solo si è fatta via via più evidente, fino a portare per motivi di presunta sicurezza alla scelta di chiuderlo, si era a fine giugno 2019.

Lì inizio la battaglia a sostegno del codice anagrafico L 113 e come dimostrano i numeri analizzati oggi nell'editoriale video di Nicola Montuori, con la rubrica settimanale Questo è se vi piace, il bacino d'utenza ci sarebbe, se almeno la metà dei parti effettuati da persone residenti in città e nel basso Molise avvengono fuori dal San Timoteo.

La carenza di personale nelle ultime settimane, al Punto nascita di Termoli, è tornata d'attualità, a causa di medici in malattia e altre questioni.

Lo aveva evidenziato il primario facente funzioni, Dino Molinari, che ora ha messo nero su bianco l'istanza di non procedere ai ricoveri per gravidanze al di sotto della 37esima settimana, inviando una nota al direttore sanitario Evelina Gollo, al direttore sanitario del plesso di viale San Francesco, Reimondo Petrocelli e al direttore del 118, Adriana Ricciardi, per disporre l'interruzione del servizio Stam in reparto.

«A seguito della carenza del personale medico e di quello ostetrico, a far data odierna (16 aprile 2022, ndr) non è possibile garantire il Trasporto assistito materno (Stam). Pertanto si chiede di evitare i ricoveri di gravide pre-termine (minori di 37 settimane) sino al rientro del personale attualmente in malattia».