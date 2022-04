Madonna a Lungo: pagina di storia termolese rivissuta nel ricordo di padre Luigi

TERMOLI. Nel segno di padre Luigi Russo e non poteva non essere così. Il pellegrinaggio della Madonna a Lungo che si è compiuto stamani, dalle 6, con la partenza in piazza Duomo e l'arrivo all'Eremo della Misericordia, nel santuario della Madonna della Vittoria, ha rievocato il ricordo del sacerdote scomparso poche settimane fa.

Suor Angela e il vescovo Gianfranco De Luca, che assieme a padre Enzo Ronzitti, hanno accompagnato il corteo lungo il percorso, hanno sottolineato il simbolismo e l'impegno di questa ricorrenza che appartiene alla storia della nostra città.

Immagini e parole che non necessitano di ulteriori corollari.