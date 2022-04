“Sport & Management", concluso il primo step al Coni Molise

CAMPOBASSO. Lo scorso 11 aprile si è conclusa “Sport & Management – Step 1”, l’iniziativa promossa e organizzata dalla Scuola Regionale dello Sport – CONI MOLISE, con il patrocinio di Assi Manager (Associazione Italiana dei Manager di Sport Business).

Per sei lunedì di seguito, dal 7 marzo all’11 aprile, alcuni professionisti molisani, operanti in diversi settori della Sport Industry hanno “portato in cattedra” le loro esperienze lavorative, il loro approccio ad un mondo in continua evoluzione, dispensando consigli utili per le società sportive molisane, tramite esempi e best practices.

Tale iniziativa è nata dall’esigenza del Coni Molise di professionalizzare il settore dello sport, che, oggi più che mai, al di là dei contesti e delle categorie, necessita di conoscenze specifiche ed aggiornate e nuove competenze manageriali.

Tanti i temi trattati durante i webinar, ognuno della durata di un’ora di relazione e intervista:

Dopo il Kick Off di presentazione del progetto, con Vittorio Angelaccio – coordinatore e anche moderatore di tutti i webinar- , un approfondimento sulla comunicazione sportiva con Antonino Morici, un primo sguardo su marketing e sponsorship sportive con Alessio Di Nucci, un focus sulla organizzazione e gestione degli eventi con Annalisa Conti, un’attenzione marcata sulla gestione del team sportivo e delle risorse umane con Antimo Martino, una analisi sul management sportivo e sulla formazione manageriale con Lucia Colitti, che ha di fatto concluso il ciclo di webinar.

Sono seguite poi alcune considerazioni di carattere tecnico organizzativo da parte di Benito Suliani, Direttore della Scuola dello Sport–Coni Molise, che nel ringraziare tutti i partecipanti, gli ospiti, insieme a tutti coloro che hanno reso possibile tale iniziativa, ha tracciato il percorso intrapreso: oltre 200 gli iscritti ai webinar, di cui il 43% donne, una media di circa 130 partecipanti ad ogni appuntamento, fra cui appassionati, studenti, operatori di settore, dirigenti di associazioni e società sportive, presidenti e delegati di comitati, rappresentanti di organismi sportivi, tecnici e atleti, ai quali sarà inviato il form finale su cui verranno realizzati percorsi di ulteriori approfondimenti.

Inoltre, una grande novità per coloro che hanno partecipato all’80% delle attività: un attestato nuovo, innovativo ed unico nel suo genere, realizzato utilizzando la tecnologia blockchain e su cui è stato realizzato un NFT (Non Fungible Token).

Ognuno dei partecipanti avrà un attestato unico ed immodificabile, caricato sulla piattaforma OpenSea. L’operazione è stata resa possibile proprio grazie al network che ha generato questo ciclo di webinar, dove alcuni professionisti molisani, fra cui Raffaele Spina, hanno consentito di realizzare l’attestato di partecipazione con un NFT, utilizzando la tecnologia blockchain nello sport.

Al termine il saluto istituzionale di Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale Coni Rappresentate Delegazioni Provinciali Sud che, dopo aver portato i saluti del Presidente Malagò e del Consiglio Nazionale del Coni, ha dichiarato: "questa attività formativa è in linea con i principi e le norme del Coni, unico ente proposto per norma alla formazione degli operatori sportivi e, grazie alla presenza degli illustri relatori, valorizza lo sport e il Molise intero”.