‘Diritto alla salute negato in basso Molise’ a Larino l’evento sulla sanità

LARINO. Sabato 23 aprile 2022 alle ore 17.00 presso la Sala Freda del Comune di Larino, si terrà il convegno: ‘Diritto alla salute: negato in basso Molise’. L'incontro è promosso dall'Ente Comunale in collaborazione con il tavolo tecnico scientifico permanente in materia di sanità. Aprirà i lavori, il Coordinatore del Tavolo, Dott. Paolo Santoianni che avrà funzione di Moderatore. Interverranno: il Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, Nicola Felice, Comitato San Timoteo, Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Termoli- Larino Monsignor Gianfranco De Luca, la Dott.ssa Giovina Vincelli, il Sindaco di Termoli Francesco Roberti, la Sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto, Carolina Mancini componente del comitato per la difesa dell'ospedale Vietri di Larino e il Dott. Guerino Trivisonno. Dopo vari incontri tra i componenti del Tavolo Tecnico, si è deciso organizzare l'evento per far sintesi di quanto esaminato e trattato in materia di sanità nel Basso Molise.

L'incontro ha l'obiettivo di scuotere l’immobilismo e l'abbandono della popolazione basso molisana in materia di sanità pubblica in una regione che non riesce a garantire neanche i livelli minimi di assistenza, dove gli ospedali pubblici vengono smantellati lasciando i cittadini in una situazione di crisi sanitaria che non permette loro di curarsi. Prevenzione, attività di ottimizzazione delle risorse, sviluppo della medicina territoriale e telemedicina saranno i temi presi in considerazione e volti a sperimentare e a dare un giusto ruolo all'intervento immediato per impedire la mancanza di risposta alla domanda di servizi sanitari pubblici. Ora più che mai si pone l'urgenza di coesione e di collaborazione per la riqualificazione di tutte le strutture sanitarie preposte alla tutela della salute pubblica.

