Viadotti di via Corsica, approvato progetto di riqualificazione da 17 milioni di euro

TERMOLI. Nello scorso mese di ottobre uno studio specializzato ha effettuato rilievi sui viadotti Molinello e Santa Lucia, quello che permettono il transito sull’arteria strategica di ingresso e uscita a Sud, in via Corsica. Ex statale, che da tempo è acquisita al patrimonio comunale.

Ebbene, tre settimane fa, il 31 marzo, l’amministrazione Roberti ha approvato una delibera che prevede la riqualificazione dei due ponti, operazione da 17 milioni di euro. Nella delibera si evince che «l’Amministrazione comunale intende dare priorità agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, in particolare attraverso la programmazione di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria; i viadotti di via Corsica denominati “viadotto Santa Maria” e “viadotto Molinello” sono da molti anni oggetto di rilievi, studi specialistici, indagini conoscitive e valutazioni di natura statica e di resistenza antisismica; con delibera di Giunta 277/2019 è stato approvato un avviso pubblico da parte della Regione Molise finalizzato alla definizione di un Piano di interventi nel settore della viabilità; nella programmazione triennale delle opere pubbliche è stato inserito l’intervento di manutenzione degli impalcati dei viadotti ex Anas di via Corsica».

I due viadotti, realizzati negli anni 60, presentano evidenti segni di ammaloramento dovuti allo scarso livello manutentivo e che il degrado è ormai divenuto tale da richiedere l’esecuzione di considerevoli interventi di riqualificazione funzionale e strutturale.

