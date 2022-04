Lutto cittadino per Sonia Di Pinto: 23 aprile la messa esequiale con il vescovo

PETACCIATO. La comunità di Petacciato partecipa commossa e unita al lutto che ha colpito la famiglia Di Pinto per la tragica morte della amata Sonia, avvenuta in Lussemburgo dove la ragazza risiedeva.

Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo proclamerà il lutto cittadino sabato 23 aprile 2022, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, giorno del funerale.

La camera ardente sarà allestita nella palestra della scuola media in Petacciato (I.C. “V. Cuoco”, ingresso via Tremiti), che accoglierà il feretro, e nella giornata di sabato 23 aprile p.v., dalle ore 9.00 fino alle ore 13,00, i cittadini potranno recarvisi per rendere l’ultimo saluto a Sonia.

Sabato 23 aprile alle ore 16.00 il vescovo diocesano S.Ecc. Mons. Gianfranco De Luca celebrerà la messa esequiale sul sagrato della chiesa di san Rocco in Petacciato.