Verso l'estate termolese: la nuova ztl al borgo antico

TERMOLI. Con apposita delibera, la n. 99 del 15 aprile scorso, la Giunta Comunale ha inteso disciplinare l’accesso e la circolazione dei veicoli all’interno del Borgo Vecchio per il periodo estivo 2022. Quindi si intende, per l’anno in corso, disciplinare l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a “Traffico Limitato” del Borgo Vecchio – “A1” nei così come di seguito:

23/24/25 e 30 aprile 2022

01 maggio 2022

Nelle giornate del 07/08, 14/15, 21/22, 28/29 maggio 2022

Dal 01 giugno e al 30 settembre 202

Tutto ciò, in deroga all’art.3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a “Traffico Limitato” del Borgo Vecchio – “A1”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 24.05.2019.