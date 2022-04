A Guglionesi in distribuzione da venerdì i buoni spesa Covid

GUGLIONESI. L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Guglionesi già dalla giornata di venerdì 22 aprile distribuirà i buoni spesa Covid dell’ultima tornata il cui bando è scaduto ieri.

«Grazie all’intenso, rapidissimo e proficuo lavoro dei Servizi per la Comunità (ex Servizi Sociali), l’amministrazione comunale ha impresso un forte impulso all’erogazioni di contributi e aiuti per consentire ai cittadini di Guglionesi di affrontare con maggiore serenità questi giorni di festa in un periodo difficile.

Ottantatré nuclei familiari di Guglionesi potranno, quindi, recarsi presso l’Ufficio competente dalle ore 9 alle ore 12 per ritirare i buoni spesa». Lo rende noto l’assessora alle Politiche sociali, Carmela Minchillo.