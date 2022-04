Produrre energia green coinvolgendo il territorio, parte la sfida dell'istituto Majorana

Comunità energetiche all'istituto Majorana

TERMOLI. Le Comunità energetiche e il progetto per la copertura del Mercato Coperto di via Inghilterra dove realizzare un impianto per produrre energia green: l'iniziativa dell'istituto Majorana Produrre energia green coinvolgendo enti pubblici e le scuole. Una innovazione necessaria per stare al passo coi tempi e per guardare al futuro all’insegna della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Una ambizione che a Termoli parte dall’Istituto tecnico Industriale Majorana che ha tenuto un primo incontro per illustrare in che ambito ci si muoverà per la creazione di una prima Comunità Energetica. Il progetto pilota nasce grazie all’intesa con l’Enea, il Comune di Termoli e la Provincia di Campobasso che sono partner dell’iniziativa avendo siglato un protocollo che vedrà protagonisti gli studenti che, con i tecnici dell’Enea, daranno vita ad uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di realizzare una Comunità Energetica che, come progettazione, partirà proprio dall’Istituto di Scuola superiore di Termoli. Ad illustrare l’iniziativa il dirigente scolastico Maria Maddalena Chimisso, il professor Paolo Marinucci e il sindaco di Termoli Francesco Roberti. In collegamento web i tecnici dell’Enea che hanno illustrato agli studenti in che modo si potrà realizzare l’opera.

La prima Comunità Energetica di Termoli sorgerà al mercato di via Inghilterra dove è prevista una copertura sulla quale sarà realizzato l’impianto che comprenderà anche tutti gli attuali box per la vendita che avranno un proprio contatore elettrico. «Questo è un progetto pilota – ha spiegato il sindaco Francesco Roberti nel suo intervento - credo che saremo i primi a livello nazionale ad aver messo in campo questa iniziativa nella quale verrà realizzata una vera e propria Comunità Energetica con un progetto già finanziato che cercheremo di portare avanti coinvolgendo gli studenti anche sotto l’aspetto della formazione scolastica. Siamo sempre stati pronti a recepire nuove iniziative, anche per quel che riguarda i bandi del Pnrr. L’amministrazione comunale ha partecipato a bandi per venti milioni di euro, per cui cercheremo di ottenere queste risorse facendole ricadere sul territorio sotto forma di interventi. Attualmente si va verso il green, verso le energie rinnovabili ed è giusto che anche Termoli sia pronta a recepire queste iniziative. Con l’Enea siamo certi di aver scelto un ottimo partner con il quale si porteranno a termine importanti lavori.

L’Istituto Maiorana è sempre stato precursore per ogni nuova iniziativa, ci sono professori e colleghi competenti come il professor Marinucci che tra l’altro fa parte della sezione di Elettronica. È una bella iniziativa, auguro buon lavoro a tutti coloro che parteciperanno dando il proprio contributo».

