Palazzo Del Torto diventerà struttura residenziale per anziani fragili

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, e gli eredi della famiglia del professor Pasquale Del Torto, dando seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale (n. 9 del 22 marzo 2022) che autorizza, in accordo con gli eredi Del Torto (in particolare con Alberta Bossa, Marco e Maria Del Torto), la modifica delle “condizioni delle donazioni dei locali della ex. Istituzione Mimi Del Torto”.

A seguito della chiusura dell’Istituzione Scuola comunale dell’Infanzia “Mimì Del Torto” e in virtù di precedenti accordi sulla donazione del palazzo di proprietà della famiglia Del Torto, l’Amministrazione comunale ha proposto agli eredi del Torto una nuova condivisione sociale per la destinazione del “palazzo Del Torto”, individuando “una finalità di utilizzo della struttura generosamente donata al Comune di Guglionesi dalla famiglia Del Torto, per la istituzione di una struttura residenziale per Anziani a beneficio dei cittadini più fragili”, convenendo tra le parti che “di ampliare di comune accordo gli scopi indicati negli atti di donazione di cui in narrativa (risalenti al 1954), nonché, a modificare parzialmente l'intestazione dell'edificio donato, al fine di commemorare anche la memoria di Gianluca Del Torto, figlio del sig. Marco Del Torto, scomparso prematuramente in un incidente automobilistico” nel maggio del 2011.

"Ieri si è portato a termine - dichiara il Sindaco di Guglionesi, l'avvocato Mario Bellotti - un primo passo formale e sostanziale con la firma dell'atto di donazione che integra le condizioni di utilizzo dell'immobile, ovvero per essere utilizzato anche quale casa di riposo o similare, ponendo le basi per raggiungere l'obiettivo di realizzare una casa di riposo che da decenni le amministrazioni che si sono avvicendate hanno perseguito. Nonostante le vicissitudini, sisma, pandemia etc., l'Amministrazione intende recuperare un palazzo importante per storia e dimensioni posto nel nostro centro storico, riqualificando una zona di notevole interesse e creando le basi per la realizzazione di un indotto virtuoso al servizio delle persone più fragili, in particolare per i nostri cari anziani che avranno la possibilità di restare nel loro paese in una struttura idonea alla loro accoglienza".

Al termine dell’incontro, la delegazione della famiglia Del Torto ha visitato lo storico palazzo di proprietà in via Guiscardo.