Modificato il regolamento sugli orari di servizio della Polizia locale

TERMOLI. Modifica al regolamento sugli orari per la Polizia locale a Termoli. È quanto si evince dalla delibera di Giunta numero 93 del 15 aprile scorso. “L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici”;

“Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'ente, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:

ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

miglioramento della qualità delle prestazioni;

ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.”;

Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici per l'erogazione dei servizi ai cittadini, si è reso necessario disciplinare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico del Comando di Polizia Locale del Comune di Termoli; la regolamentazione di disciplina costituisce attuazione della normativa nazionale e contrattuale in materia, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze generali e complessive dell'utenza;

Il regolamento vigente prescriveva che “L'entrata può essere posticipata fino a trenta minuti e deve essere compensata tramite prolungamento dell'orario di uscita giornaliero di pari durata. Il ritardo sull'orario di ingresso, usufruendo della flessibilità concessa, è consentito per non più di quattro volte nell'arco di un mese. Per i dipendenti che oltrepassano la fascia di tolleranza concessa per l'orario di ingresso oltre i quattro giorni al mese, si procederà con il richiamo verbale prima e scritto dopo e, in caso di protrarsi dell'inadempienza, con proporzionale decurtazione della retribuzione, previa comunicazione scritta da parte del Comandante.

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e in relazione a ciò può essere consentita una tolleranza nell’entrata entro i cinque minuti, da compensarsi posticipando l’orario di uscita per pari durata e/o scomputarla dai cumuli delle frazioni orarie, conguagliate mensilmente;

Per questo, è stato ritenuto pertanto opportuno modificare in parte l’art.4 del succitato Regolamento come da testo che segue: “L'entrata può essere posticipata fino a trenta minuti e deve essere compensata tramite prolungamento dell'orario di uscita giornaliero di pari durata. Il ritardo sull'orario di ingresso, usufruendo della flessibilità concessa, entro i cinque minuti, potrà compensarsi posticipando l’orario di uscita per pari durata e/o scomputarlo dai cumuli delle frazioni orarie, conguagliate mensilmente. Per i dipendenti che oltrepassano la fascia di tolleranza concessa per l'orario di ingresso, di oltre 5 minuti, per quattro giorni al mese, si procederà con il richiamo verbale prima e scritto dopo e, in caso di protrarsi dell'inadempienza, con proporzionale decurtazione della retribuzione, previa comunicazione scritta da parte del Comandante».