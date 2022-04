Earth Day, Toma: essere consapevoli del cambiamento

CAMPOBASSO. "Oggi celebriamo la Terra e ricordiamo l'importanza di tutelarla. Abbiamo ereditato un patrimonio ambientale pressoché intatto che, in poco più di mezzo secolo, è stato fortemente compromesso.

Non c'è più tempo da perdere.

Avere una coscienza ambientalista, essere consapevoli della necessità di un profondo cambiamento del nostro agire e dei nostri stili di vita sono i presupposti dai quali partire, a livello globale, per intraprendere un percorso virtuoso in grado di mettere in campo interventi efficaci finalizzati a invertire la pericolosa tendenza che ha determinato la sopraffazione sulla natura e l'alterazione dell'ecosistema.

Ognuno si deve fare carico di azioni responsabili: istituzioni, forze politiche, mondo dell'associazionismo, cittadini.

La Regione Molise, attraverso la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, è impegnata a perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ma ci sono anche altre operazioni alle quali stiamo lavorando per attuare la transizione ecologica.

È una sfida che dobbiamo vincere per noi e il futuro dei nostri figli".

Così il presidente Toma in occasione della Giornata mondiale della Terra.