Moldaunia, Molisannio, ritorno all'Abruzzo: ma si arriverà al dunque?

C'è stato chi è andato ben oltre i progetti di Moldaunia o di Molisannio, pensando ad una macroregione adriatica; il dem Morassut avrebbe voluto un Molise, smembrato in 3 tronconi, e Stefano Caldoro (oriundo molisano), già Presidente della Regione Campania, si fece promotore del referendum per la costituzione della "macroregione del Sud" (Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Il Presidente del Comitato Alessandro Sansoni, ritenne che il Mezzogiorno d’Italia avesse «bisogno di avviare un processo di autonomia sulla base delle proprie esigenze, ponendosi all’avanguardia perché la macro-regionalizzazione è già l’indirizzo dell’Unione Europea». Quelli della Moldaunia, infine, si confrontarono addirittura con i reggenti molisani.

Poi furono redatti vari sondaggi (informali!) in ordine all’annessione del Molise ad altre regioni: 1) macroregione, con Abruzzo e Marche, 26%; 2) Molise autonomo, 16%; 3) con la provincia di Foggia, per la Moldaunia, 15%; 4) con la provincia di Benevento, per il Molisannio, 2%. Il progetto con la Moldaunia è uno dei più antichi ed era presieduto dall’ing. Gennaro Amodeo di Foggia (di origini molisane). La richiesta avrebbe consentito alla Capitanata il recupero dell’autonomia ed una rappresentanza più adeguata al suo territorio ed alla sua popolazione, consentendo pure al Molise di raggiungere una dimensione rappresentativa. La popolazione sarebbe arrivata ad un milione di ab., con un territorio di 11mila Kmq ed un litorale di oltre 200 Km. Rivelò l'Amodeo che c’era una proposta di referendum consultivo a cui avevano aderito 16 Comuni dauni, compreso Foggia. Si trattava di una rappresentanza popolare del 40,34% dell’intera popolazione della provincia pugliese.

Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Ciriaco De Mita aveva ideato un'"area vasta", in luogo della vecchia Provincia, ed aveva avviato una scuola per avviare i giovani alla politica. Il suo era un modo come un altro per evitare di sentirsi uno dei "rincoglioniti rottamati" che certi "pischelli" della politica attuale intenderebbero far fuori. Insomma De Mita aveva ancora l'occhio lungo ed aveva capito che, lasciando da parte le Province, occorreva abolire le Regioni, soprattutto quelle (come il Molise) utili solo a consentire alla classe politica di vedersi somministrare indennità e "benefit" immeritati. L’hanno sempre pensato allo stesso modo Chiamparino (Pd), Caldoro e Francesco P. Sisto ("Forza Italia"), relatore della legge di riforma istituzionale: "Solo una riforma delle Regioni può ammodernare il sistema e spingere la crescita economica, arginando il debito pubblico". Perciò pure il buon Ciriaco cavalcò le macro-regioni: "Non bisogna pensarle sulla scorta degli attuali confini ma partire dalle funzioni e convenzionarsi per fruire dei Fondi europei. Bisogna ragionare in un contesto più ampio, superando i limiti regionali.

Non servono strutture nuove quando sia auspicabile solo una maggiore collaborazione".

Chi concorda con questi assunti ritiene "giusto" eliminare le Province in quanto enti elettivi. Ma qualcosa del genere deve avvenire anche per le Regioni. Si dovrebbero prevedere solo macroaree attraverso convenzioni tra gli enti sovraordinati esistenti. Se la cosa funzionasse, si potrebbe passare agli ampliati confini delle macroregioni.

"Per il momento potremmo accontentarci di comprensori pluriregionali che aggreghino e progettino su materie come i trasporti, l'ambiente, i Fondi europei e la Sanità". Pure Stefano Caldoro è della partita: "Bisogna avere una visione allargata. Il Meridione non deve sprecare i Fondi europei e deve gestire in comune le acque ed i trasporti.

Gli artt. 131 e 132 Cost. vanno riformati perché pongono troppi paletti". Augusto Barbera ritenne che i dubbi sul Senato regionalizzato riguardavano "la composizione, visto che i consiglieri delle autonomie non hanno brillato, e che occorre porsi il problema del funzionamento di questa nuova Assemblea". Per De Mita "l'epoca dell'esperienza della democrazia rappresentativa (che analizzava i processi) è stata sostituita dalle illusioni". Caldoro e Chiamparino partivano dai fatti e non chiedevano altre leggi perché, quando si parla di riforme, la confusione è causata da chi pensa in modo autonomo e rapido. Quando un Presidente non ama la concertazione, sbagliare è facile, come si può constatare per il Molise.

Claudio de Luca