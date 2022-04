Digitale terrestre, frequenze e problemi: la Rai incontra gli abbonati a Termoli

L'intervista al caporedattore Tgr Molise, Antonio Lupo

TERMOLI. Rai in piazza a Termoli per spiegare ai suoi abbonati come superare le difficoltà insorte nel cambiamento del digitale terrestre.

Tecnici e addetti alla comunicazione sono venuti ieri in città per dare spiegazioni in piazza Sant'Antonio, al mattino fino alle 14 e nel pomeriggio in piazza Monumento nel pomeriggio.

Realizzati anche due collegamenti in diretta nelle edizioni della Tgr delle 14 e delle 19.34, noi abbiamo intervistato il caporedattore della Tgr Molise, Antonio Lupo.

Galleria fotografica