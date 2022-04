Corsa del cuore e passeggiata in spiaggia a cavallo, porto interdetto il 25 aprile

TERMOLI. Il 25 aprile si svolgerà la VIII edizione corsa podistica non competitiva “LA CORSA DEL CUORE” e Passeggiata in spiaggia a cavallo. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato un’ordinanza di interdizione del porto.

Il testo dell’ordinanza:

Il giorno 25.04.2022, dalle ore 09:00 alle ore 11:30 e comunque fino a termine esigenze, l’ambito portuale sarà interessato allo svolgimento delle manifestazioni “LA CORSA DEL CUORE” e “PASSEGGIATA IN SPIAGGIA A CAVALLO” che prevedono l’attraversamento dei partecipanti nei tratti di strada in ambito portuale così come meglio evidenziati nell’immagine sotto riportata.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

È vietato il transito, la sosta e la fermata di autoveicoli in genere nel tratto di strada e nella fascia oraria di cui al RENDE NOTO. Sono esclusi dal presente divieto i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, quelli delle altre Amministrazioni dello Stato in servizio di polizia, nonché quelli espressamente autorizzati dagli Agenti addetti al traffico.

Articolo 2

(Prescrizioni per l’organizzazione)

Gli organizzatori dei due eventi devono predisporre un adeguato servizio di segnalazione tramite addetti, facilmente riconoscibili, posizionati in corrispondenza delle intersezioni stradali e lungo il percorso delle manifestazioni, al fine di garantire la tutela dei partecipanti e la sicurezza degli utenti della strada.

In particolare, l’A.S.D. RUNNERS Termoli, avrà cura di segnalare il percorso della gara podistica in parola, mentre l’A.S.D. Cavalieri di Termoli, avrà cura di assicurare, con proprio personale, l’instradamento del corteo equestre nonché di provvedere alla pulizia del percorso.

Entrambi gli organizzatori dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie per evitare situazioni di pericolo che possano arrecare pregiudizio alla viabilità portuale, curando il puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti in materia ed avvisare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto di Termoli qualora si dovessero verificare eventi tali da mettere a repentaglio la sicurezza delle attività

Articolo 4

(Manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore, emessi al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica. L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 5

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi d’informazione.

