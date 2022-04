Verso una formazione politica, 8 lezione dirette dal professor Giovanni Di Giandomenico

TERMOLI. La proposta di un corso di formazione politica può stupire quanto può anche lasciare indifferenti; non c’è in giro molto apprezzamento per tutto ciò che ha a che fare con la politica, per cui questa iniziativa del Comitato San Timoteo di Termoli ha del coraggioso e del temerario. Innanzitutto gli organizzatori intendono abbattere il muro di omertà sulla necessità di una preparazione adeguata a quanti desiderano o avvertono l’urgenza di impegnarsi in campo politico in senso ampio. Non ci si improvvisa amministratori locali, responsabili di partito o candidati in liste elettorali, totalmente a digiuno dell’alfabeto della politica; tanti scoprono una specifica passione, si impegnano in iniziative momentanee, estemporanee, ma dietro una spinta emotiva ed occasionale.

Per questo hanno bisogno di un sostegno solido e duraturo. Negli ultimi decenni non raramente la politica, l’impegno e la presenza in politica, è stata bistrattata non sempre a torto, in quanto non raramente ha significato possibilità di carriere personali, di arricchimenti non sempre trasparenti, di autogratificazioni ambiziose, di strumentalizzazioni meschine. Sfatare questo tipo di approccio è quanto mai indispensabile per ricollocare la politica nell’ottica che le spetta e per ridare dignità a chi, quasi istintivamente, avverte la passione per l’impegno a favore dello sviluppo della propria comunità di appartenenza. Partiamo dalla ferma convinzione che ogni cittadino è nativamente politico, chiamato a contribuire al bene della sua comunità e che alcuni hanno una spiccata vocazione a giocare la loro vita per questo. Il corso è stato pensato come un ordinato approfondimento, anche tecnico-scientifico, di tutto ciò che ha a che fare con la gestione della Cosa Pubblica, accanto naturalmente anche a temi di natura prettamente culturale. I destinatori sono tutti i cittadini particolarmente interessati ma in special modo i giovani che intendono affacciarsi ad un mondo dal quale forse si sono allontanati delusi nelle loro giuste aspettative.

Si è pensato di affidare le lezioni (perché di vere lezioni si tratta, distribuite in 8 sabati consecutivi, iniziando da sabato 7 maggio prossimo, dalle ore 9 alle ore 13) a personalità (di diversa estrazione culturale e tradizione politica) del nostro territorio che nei decenni passati hanno vissuto esperienze politico-amministrative e che ora, non avendo più aspirazioni elettorali (avendo già dato), si prestano disinteressatamente e lodevolmente a mettere a disposizione il loro know-how; per questo li ringraziamo in anticipo. Abbiamo sempre pensato che chi abbandona posti di responsabilità politica deve essere coinvolto in questa modalità di trasmissione di saperi ed esperienze accumulate nel tempo; è una ricchezza che non va perduta.

Accanto a tematiche direttamente tecnico-amministrative abbiamo previsto momenti di cultura politica che richiameranno i principi fondamentali dell’azione politica, secondo la lunga tradizione del nostro contesto italiano-occidentale e il necessario confronto con l’attualità, la globalizzazione e lo sguardo rivolto al futuro del nostro territorio regionale. Coloro che accoglieranno questa iniziativa e intendono partecipare, saranno sollecitati ad una seria assunzione di un impegno di riflessione e di studio, perché il tempo dedicato diventi una risorsa. Il ciclo di incontri culturali è organizzato e coordinato dal Comitato, si pregia della direzione del professor Giovanni Di Giandomenico, Emerito Presidente della Regione e Rettore dell’Università Pegaso.

Nicola Felice

Presidente Comitato San Timoteo