#Plasticfree nelle scuole: centinaia di bimbi all'opera a Rio Vivo

TERMOLI. Una giornata in riva al mare con le scuole, per sensibilizzare anche i più piccoli sul tema della plastica.

Una giornata un po’ nuvolosa e un po’ soleggiata. Nonostante il tempo incerto, non si è fermato il programma di circa quattrocento ragazzi delle scuole, che sono scesi in spiaggia per ripulire il litorale Sud di Termoli (Spiaggia di Rio Vivo) da plastiche e microplastiche, che inevitabilmente dopo l’inverno –a causa delle mareggiate - ricoprono la costa. Una giornata all’insegna del divertimento “costruttivo”, volto alla salvaguardia della flora e della fauna marina, che vanno tutelate con ogni mezzo dal problema dilagante delle plastiche presenti sempre in maggior quantità sul nostro pianeta.

Presenti alla giornata, oltre le classi dell’istituto Comprensivo Schweitzer - tra cui cinque classi della quinta elementare e quattro classi della quarta della scuola primaria- anche tutte le sezioni della scuola secondaria del plesso e una classe della primaria dell’Istituto “Oddo Bernacchia”. Presente la dirigente dell’Istituto, la professoressa Marina Crema e la professoressa Valentina Limongi, referente di educazione civica. Presente anche Maria De Gaetano, referente dell’Associazione Onlus “Plastic free”.

I numerosi ragazzi sono stati accompagnati –oltre che dalle insegnanti- anche dalla guardia costiera e dalle guardie ambientali.

I quattrocento ragazzi si sono divisi in tanti piccoli gruppi e sono scesi in spiaggia muniti di guanti e sacchi, così da poter raccogliere la plastica che ricopre la spiaggia. Questa giornata è stata organizzata proprio in occasione della giornata mondiale terra.

L’importanza della giornata è rivolta all’educazione anche dei più piccoli e al rispetto della realtà che li circonda, ricordando, sempre in maniera umile, che noi siamo gli ospiti di questo pianeta e come tali dobbiamo rispettare la nostra terra. Tutelandola con ogni mezzo possibile.

Questa giornata in riva al mare è soltanto il culmine di un progetto cominciato sin dall’inizio dell’anno scolastico presso il Comprensivo Schweitzer, volto all’abbattimento del consumo della plastica e all’educazione e al rispetto dell’ambiente.

Un messaggio forte lanciato affinché si renda più sensibili gli adulti verso la delicata tematica, cercando di ridurre l’inquinamento della plastica, non soltanto sui litorali, ma anche sui fondali marini, dove vivono tante specie protette che muoiono ogni anno dopo aver ingerito involontariamente le microplastiche. Proprio uno studio recente ha confermato la presenza nel Dna di residui di microplastiche. Questo è un problema collettivo che tocca le vite di tutti noi. Proprio per questo motivo, sin da quando si è bambini bisogna avvicinarsi a questi temi, affinché si cresca con una mentalità volta a limitare sempre più il consumo di un prodotto dannoso come la plastica.

